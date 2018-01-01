Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, в некоторых местах интенсивный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов, ночью — 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана 2 января ожидается дождь, в некоторых местах — снег. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла. В горах ночью 5-10 градусов мороза, днем — 0-5 градусов мороза.