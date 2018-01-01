По меньшей мере 12 человек были убиты в ходе продолжающихся антиправительственных протестов в Иране, сообщает Associated Press.

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Беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 10 человек, сообщает в понедельник иранское государственное телевидение.

Как передает Интерфакс, оно сообщает, что иранские силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы.

Более подробной информации оно не приводит.

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По меньшей мере четыре человека погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на акции протеста в воскресенье вечером в двух городах на юго-западе Ирана. Об этом сообщает в понедельник агентство France-Presseсо ссылкой на местные власти.

Как передает ТАСС его информации, два человека застрелены, несколько получили ранения в городе Изе (провинция Хузестан). «Два человека погибли, еще несколько ранены. Я не знаю, кто именно стрелял: стражи правопорядка или манифестанты», — приводит агентство слова представителя местной администрации.

Кроме того, по данным агентства, еще двое человек погибли в Доруде (провинция Лурестан), где протестующие захватили и столкнули c возвышения пожарную машину.»Автомобиль упал на пожилого мужчину и подростка, оба погибли», — заявил префекта города.