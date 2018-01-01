Экологический налог вводится в Греции, передает РИА Новости.

С 1 января 2018 года станут платными одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах, за каждый из них нужно будет доплатить 4 евроцента. Эта стоимость повысится до 9 евроцентов с 1 января 2019 года. Таким образом, греческие власти ввели меру по ограничению потребления полиэтиленовых пакетов как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. Как заявил замминистра окружающей среды Сократис Фамеллос, это делается для того, чтобы граждане изменили поведение и понимали экологические последствия.

По данным Министерства охраны окружающей среды Греции, ежегодно граждане их страны используют около 4,5 млрд пакетов, то есть около 400 штук на человека. Также отмечается, что греки потребляют вдвое больше пакетов, чем в среднем в Европе.

Власти страны намерены снизить на 75% использование пластиковых пакетов до конца 2020 года и на 90% до 2025 года. Для этого они решили сделать пакеты платными. Исключением станут пакеты толщиной менее 15 мкм, требуемые по соображениям гигиены или в которые изначально были упакованы продукты питания. Кроме того, от платы будут освобождены киоски и рынки, овощные лавки, где пакет считается упаковкой.

Взамен пластиковых супермаркетам Греции предлагают бесплатно распространять многоразовые пакеты, биоразлагаемые и бумажные. При этом использованные полиэтиленовые пакеты они должны будут принимать на утилизацию.

Производителей пластиковых пакетов также обяжут указывать на пакете название компании, регистрационный номер, дату и место изготовления. При нарушении новых правил предусмотрена система штрафов, размер которых составит от 200 до 5 тысяч евро.