С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков.

Как передает РБК, соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», опубликованный на официальном портале правовой информации.

Производство, торговый оборот и хранение алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты и этиловый спирт в объеме менее 15% готовой продукции, возможны только в том случае, если она предназначается на экспорт за пределы Российской Федерации.

Перечень тонизирующих веществ будет установлен правительством, уточняется в документе.

Закон также устанавливает процедуру государственной регистрации технологического оборудования для производства этилового спирта. Регистрировать нужно оборудование мощностью более 200 декалитров.