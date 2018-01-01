В Исмаиллинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает «Вести.аз», стихийное бедствие произошло в 06:49 на глубине 10 километров и магнитудой 3,3 балла.
В Исмаиллинском районе Азербайджана произошло землетрясение.
Как передает «Вести.аз», стихийное бедствие произошло в 06:49 на глубине 10 километров и магнитудой 3,3 балла.
Дата: 2018/01/01 13:01
Раздел: Азербайджан, Происшествия
Просмотров:
93
Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк, отмечая опасение относительно проведения финала Лиги чемпионов в Киеве, отметил
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров завершил 2017 года на третьем месте в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Три человека получили серьезные ранения при использовании пиротехнических устройств в городе Сумгайыт.
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, в некоторых местах
Председательство в ОБСЕ с 1 января переходит к Италии.
В Имишли автомобиль сбил 5 пешеходов. Как сообщает АПА, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева.
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 135 раз.
Пятеро юношей, погибших в Тбилиси в результате ДТП, совершенного в ночь на 31 декабря автобусом, следовавшим из России в
Начиная с сегодняшнего дня вступает в силу утвержденная Кабинетом министров Азербайджана »Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики,