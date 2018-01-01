Председательство в ОБСЕ с 1 января переходит к Италии.

Как передает РИА Новости, решение передать Италии временную руководящую роль в ОБСЕ было принято единогласно всеми 57 государствами-членами еще в июле 2016 года. Тогдашний глава МИД страны Паоло Джентилони назвал среди ведущих задач итальянского председательства «поиск решения украинского кризиса» и «замороженных конфликтов на пространстве ОБСЕ, кризис мигрантов и беженцев и укрепление сотрудничества страны южного побережья Средиземного моря».

Сменивший Джентилони на посту министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано неоднократно повторял те же тезисы

Основным приоритетами итальянского председательства в ОБСЕ в 2018 году станут «полная политическая поддержка урегулирования ситуации на востоке Украине в соответствии с минскими соглашениями и нормандским форматом переговоров. Особенное внимание предполагается уделить и другим проблемным точкам Европы — темам Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии, и Приднестровья.