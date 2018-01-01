Ученые из Ланкастерского университета выяснили, что медикамент, использующийся для лечения диабета, можно использовать и против болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний.

Как передает РИА Новости, результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert.

Специалисты использовали трансгенных мышей, ДНК которых располагали генами, отвечающими за развитие болезни Альцгеймера у человека. На поздней стадии развития болезни ученые ввели тройной препарат, включающий глюкагоноподобный пептид-1, глюкозозависимый инсулинотропный полипептид и глюкагон, которые стимулируют развитие тканей. Такое решение было обусловлено тем, что при болезни Альцгеймера в человеческом мозге не хватает этих веществ.

В итоге у мышей уменьшилось количество бляшек в мозге, снизился уровень воспаления и окислительного стресса. Таким образом, удалось предотвратить гибель нервных клеток и сохранить их работу.