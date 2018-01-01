Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в новогоднем поздравлении назвал 2018 год «временем действовать», чтобы «создать общество, где каждый мог бы реализовать свой потенциал», передает РИА Новости.

«Мы можем изменить будущее своими руками. Все зависит от наших стремлений и энтузиазма. Этот год — время для действий. Япония может достичь значительного развития, если мы сможем построить общество, где каждый мог бы реализовать свой потенциал», — говорится в послании Абэ, обнародованном на сайте администрации премьера.

Глава японского правительства подчеркнул, что 2018 год станет «годом реализаций».

«Мы будем постепенно реализовывать обещания, данные нами на выборах в прошлом году. Правительство будет активно продвигать реформы для создания новой нации с ориентацией на будущее», — отмечается в сообщении.