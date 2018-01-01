Белый дом официально поддержал протестующих в Иране, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем право иранского народа на мирное выражение своего мнения. Его голос должен быть услышан. Мы призываем все стороны защищать это фундаментальное право на мирное самовыражение и избегать любых действий, помогающих цензуре», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее поддержку протестующим выражал через Twitter президент США Дональд Трамп. Он, в частности, осудил «отключение интернета» на фоне протестов в Исламской Республике.

В четверг в Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности.

Акции протеста также прошли в других городах Ирана. Как заявил в воскресенье мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи, в ходе беспорядков был нанесен незначительный ущерб муниципальной собственности и автобусным остановкам, движение в некоторых частях города было затруднено. Власти страны сообщили, что в городе Доруд погибли два человека, отметив, что «силы безопасности не открывали огонь по протестующим».