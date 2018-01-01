Министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе вступил в должность президента страны сроком на один год, передает РИА Новости.

Берсе – 45-летний представитель Социал-демократической партии Швейцарии, который в 2017 году занимал должность вице-президента страны. В должности главы министерства внутренних дел (курирует культуру, социальную политику и здравоохранение) политик уже пытался провести масштабную пенсионную реформу. Она не получила одобрения большинства жителей Швейцарии на референдуме, однако продемонстрировала, что Берсе готов искать компромиссы.

Политик активно выступает за налаживание контактов с гражданами Конфедерации, проживающими за пределами Швейцарии, развитие новых технологий, введение электронного голосования и предоставления всем желающим возможности открыть счет в швейцарском банке при условии оплаты необходимых сборов. Берсе при этом постоянно подчеркивает важность принципа коллективного руководства страной. Он также стал первым президентом Швейцарии, который решил нарушить традицию и представить в начале своего срока анимированную фотографию всех членов Федерального совета.

Ален Берсе — уроженец кантона Фрибур. Он женат, растит троих детей, играет на фортепиано, имеет степень доктора экономических наук и магистра политологии.

Президента Швейцарии выбирают на совместном заседании верхней и нижней палат парламента. Должность президента в Швейцарии поочередно занимают все семь членов Федерального совета, и она носит скорее номинальный характер. Все судьбоносные для страны решения принимаются совместно членами Федерального совета. Президент страны выполняет представительские функции во время саммитов, форумов или двусторонних встреч на высшем уровне. При этом те, кто занимает этот пост, совмещают свои обязанности в качестве глав федеральных департаментов — министерств.