Пятеро юношей, погибших в Тбилиси в результате ДТП, совершенного в ночь на 31 декабря автобусом, следовавшим из России в Армению, являются азербайджанцами.

Как сообщает АПА, автобус марки Mercedes Neoplan, следующий из России в Армению, столкнулся автомобилем марки Лада около Сухого моста в Тбилиси. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и 4 пассажиров.

Погибшие азербайджанцы являются гражданами Грузии. По сообщению, каждому из них было 19 лет. Трагически погибшие юноши будут похоронены в родном селе Садахлы.