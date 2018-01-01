Начиная с сегодняшнего дня, 1 января, вступают в силу утвержденные президентом Ильхамом Алиевым изменения в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности», Гражданско-процессуальный и Административно-процессуальный кодексы.

Как сообщает Report, согласно изменениям, в ряде судебных тяжб институт представительства заменен более опытным институтом адвокатства, институт адвокатства усилен.

Согласно документу, только близким родственникам физического лица будет разрешено присутствовать на судах в качестве законного представителя. Изменение в Гражданско-процессуальный кодекс звучит следующим образом: «69.1-1. Представителем физического лица может быть его близкий родственник или адвокат (за исключением лиц, предусмотренных в 71 статье данного Кодекса). Полномочия представителя на осуществление в суде деятельности должно быть документировано в должном порядке».

Во время рассмотрения дел в кассационной инстанции, то есть в Верховном суде присутствие представителя не допускается.

Согласно документу, от имени государства, муниципалитетов или юридических лиц осуществлять в суде процессуальные действия могут лица, имеющие полномочия по законам, другим юридическим актам или уставу (положению) юридического лица, либо лица, которым даны особые полномочия государственными, муниципальными органами, юридическими лицами и основным местом работы которых является данный государственный (муниципальный) орган или данное юридическое лицо.

Изменения вступают в силу 1 января 2018 года.

Изменения не охватывают лиц, участвующих в качестве представителей по рассматриваемым в судах делам, пока эти дела не будут по сути разрешены в судах соответствующей инстанции.