По данным прессы, японское правительство всерьёз рассматривает возможность начала войны на полуострове.

Правительство Японии всерьёз рассматривает возможность начала войны на на Корейском полуострове, сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, Совет нацбезопасности рассматривает четыре возможных сценария развития событий. Это столкновение вооружённых сил КНДР и Южной Кореи, удар Соединённых Штатов по Северной Корее, вторжение южнокорейских сил в КНДР и ракетный удар Пхеньяна по Японии, сообщает канал Лайф.ру

На последнем заседании Совбеза страны даже обсуждалось допустимое число американских военных, которое можно будет перебросить на территорию Японии в случае начала войны на Корейском полуострове.