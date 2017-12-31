Главный тренер лондонского “Арсенала” Арсен Венгер превзошел рекорд экс-наставника “Манчестер Юнайтед” Сэра Алекса Фергюсона, сообщает ТАСС.

Встреча 21 тура с “Вест Бромвичем” стала для французского специалиста 811 в Англии. У Фергюсона 810 матчей.