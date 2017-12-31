Несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате перестрелки в округе Дуглас американского штата Колорадо.

Как передает Reportсо ссылкой на RT, об этом сообщает офис шерифа.

“В 5:13 утра (15:13 мск) полицейские прибыли в многоквартирный жилой дом в связи с поступившим вызовом о бытовом происшествии. Во время следственных мероприятий произошла стрельба, ряд полицейских были ранены”, — говорится в сообщении в Twitter.

Преступник, стрелявший по полицейским в Колорадо, ликвидирован.

Об этом сообщил шериф округа Дуглас.

Семь человек, включая нескольких полицейских, были ранены и оказались в местных больницах после перестрелки с полицией в Колорадо