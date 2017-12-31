Он отметил факт того, что в канун Нового года обращается к миру не с призывом, а с тревожным сигналом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к миру по случаю Нового года.

В своем обращении он акцентировал внимание на главных проблемах уходящего года и обозначил насущные проблемы года грядущего. Так, по словам генсека ООН, он «не обращается с призывом, а обращается с предупреждением – сигналом тревоги для нашего мира».

«Дорогие друзья во всем мире, с Новым годом. Когда я занял должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира. К сожалению, коренным образом мир пошел в противоположном направлении. Конфликты обострились и появились новые угрозы. Глобальное беспокойство относительно ядерного оружия является самым серьезным со времен «Холодной войны», — подчеркнул Гутерриш.

По его словам, в мире растет неравенство, нарушаются права человека, усиливаются национализм и ксенофобия. В связи с этим он призвал к единству как к единственному пути преодоления проблем.

«Начиная с 2018 года я призываю к единству. Я искренне верю – мы можем сделать наш мир более надежным и безопасным. Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить наши общие ценности. Но мы можем этого достичь только совместными усилиями», — добавил он.

Гутерриш также призвал лидеров стран принять «новогоднюю резолюцию»: преодолеть разрыв между странами и разнообразные противоречия, восстановить доверие людей и объединить их вокруг общей цели.

«Единство – это наш путь. Наше будущее зависит от этого. Я желаю вам мира и здоровья в 2018», — заключил генсек ООН.