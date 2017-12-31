Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил 31 декабря Соединенные Штаты в том, что они вспоминают о демократии только в тех случаях, когда это выгодно непосредственно им.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал турецкий лидер заявил во время выступления в провинции Дюздже.

«США заявили, что они перестанут оказывать финансовую помощь ООН. И где же их демократия? Получается, что США вспоминают о демократии лишь тогда, когда им это на руку», — приводит агентство высказывания Эрдогана.

21 декабря постоянный представитель США при ООН Никки Хейли перед голосованием в Генассамблее ООН по резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля заявила, что это голосование скажется на отношении Вашингтона к всемирной организации. Кроме того, по данным агентства Associated Press, 20 декабря Хейли разослала дипломатам более 180 государств письма, в которых предупредила, что власти США не оставят без внимания то, как они проголосуют по резолюции ГА ООН. В тот же день президент Дональд Трамп пригрозил прекратить оказание помощи государствам, которые проголосуют в поддержку резолюции Генассамблеи.