Поиски пропавших альпинистов продолжатся и в праздничные дни. Как сообщил Report, один из волонтеров, участвующих в поисках, сегодня спасательные отряды государственных учреждений продолжили поисковые работы: «Сегодня, завтра, и во все праздничные дни поиски будут продолжены в горах. Но, к сожалению многие из волонтеров уже покинули горы, остались всего 3-4 волонтера. Выходит, что изначальный энтузиазм у многих имел рекламный характер».

По сообщениям, на сегодня в горах находятся до 50 спасателей. Большинство из них это сотрудники министерства экологии, или хорошо знающие горную местность специалисты службы изучения снежного покрова Управления геологии и гидрометеорологии. Они установили лагеря и группами продолжают поиски. По сведениям, спасатели МЧС тоже находятся в зоне поиска. Несмотря на то, что к поискам был привлечен вертолет МЧС, из-за ветреной погоды, он не смог совершить полет. Поиски продолжаются.