Сразу три крупных торговых центра проверяют в разных районах Москвы после анонимных звонков с сообщением о «минировании», сообщил РИА Новости в экстренных службах столицы.

«Поступили звонки с угрозой взрыва трех торговых центров «Капитолий», «Гудзон» и «Хорошо» в Западном, Южном и Северном административных округах Москвы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты ведут проверку помещений всех трех торговых центров.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.