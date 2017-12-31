Президент США Дональд Трамп подвел в воскресенье итоги года на американских биржах, назвав рост индексов своей заслугой, сообщает РИА-Новости.

«Если бы были избраны демократы (жуликоватая Хиллари), ваши акции снизились бы на 50% по сравнению с курсом на день выборов. А теперь у них отличное будущее — и все только начинается!» — написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, эти и другие достижения стоит учесть избирателям на промежуточных выборах 2018 года. «С какой стати разумные избиратели стали бы поддерживать демократов на выборах в конгресс 2018 года, когда их (демократов — ред.) политика полностью убьет огромное богатство, созданное в течение месяцев после (предыдущих — ред.) выборов», — добавил Трамп. Среди своих заслуг он перечислил также борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», заботу о ветеранах, назначение судей-консерваторов, «крепкие границы», защиту гарантирующей право на ношение оружия Второй поправки к Конституции США, а также сокращение налогов.