Иран временно ограничит доступ к некоторым социальным сетям и приложениям для обмена сообщениями для контроля над протестами. Об этом сообщили по местному национальному телевидению.

Было принято решение ограничить доступ к мессенджеру Telegram и социальной сети Instagram в целях повышения уровня безопасности.

Напомним, в Иране несколько дней длятся массовые протесты по всей стране. В результате столкновений во время акций в одном из провинциальных городков двух демонстрантов застрелили. Отмечается, что в ответ на эти акции проходят проправительственные митинги в 1200 городах и поселках. Ситуация в Иране вызвала беспокойство в ряде стран Запада. Одной из основных причин для волнений стали экономические трудности и коррупция.