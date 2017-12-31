Во всех семьях без исключения есть свои новогодние традиции и обычаи, и у всех они разные. И если в нашей стране они более или менее схожи, то в других странах традиции существенно отличаются от наших. Согласитесь, интересно узнать, как отмечают Новый год там, где никогда не бывает снега и не растут елки?

Жители Италии очень любят надевать одежду красного цвета в новогоднюю ночь, или какой-то красный аксессуар. По преданью, это приносит удачу.

Испанцы при наступлении полуночи едят виноград. Считается, что чем больше человек ягод успеет съесть, тем больше хорошего случится в следующем году.

В Шотландии принято катать горящие дегтярные бочки, как символ уходящего года. В некоторых деревушках жители расхаживают по улицам с большими шарами, пылающими огнем, тем самым очищая будущий год от всего плохого.

В Аргентине жители пачками выкидывают из окон ненужные бумаги, это символизирует освобождение от всего ненужного.

А вот в Греции вместе с подарком дарят тяжелый камень. Греки верят, что таким образом их кошельки станут тяжелее, т.е., приумножится богатство.

В Британии так же, как и у нас, принято писать письма деду Морозу. Только вместо дедушки подарки им дарит Отец Рождества, а письма они кидают прямиком в огонь.

Японские дети тоже пишут письма божеству по имени Хотэносе, в их представлении это крупный, веселый мужчина, имеющий глаза на лице и затылке (чтобы наблюдать за шаловливыми мальчиками и девочками).

Жители Швеции, находя под утро разбитую посуду под дверьми, безмерно радуются. Почему? Потому что это признак того, что хозяева гостеприимны и дружелюбны. А разбивают кухонную утварь соседи и друзья.

На Тайване вместо елок наряжают мандариновые и апельсиновые деревья. И празднуют Новый год весной, а перед праздником обновляют интерьер, выкидывают старье, на окна вешают красивые бумажные записочки с добрыми пожеланиями.

А вот в одной стране любой желающий может зайти в гости в понравившийся дом, где открыты двери, присесть за стол и разделить трапезу с хозяевами. Спросите, где? Конечно же, в Ирландии!

Манговое дерево в Индии заменяет ель, а овощи и фрукты выполняют роль игрушек. В Новый год индусы готовят щедро приправленную специями еду.

В Нидерландах тот, кому в пироге попадается горошина, становится королем или королевой новогодней ночи.

Китайцы активно жгут благовония, тем самым желая отпугнуть злых духов и очистить от них помещения. Также они запускают небесные фонарики с пожеланиями на этот год.

Во многих странах популярны фейерверки. Их запускают как частные лица, так и на государственном уровне. Фейерверки нравятся всем и с каждым годом они все более разнообразные и впечатляющие.

Традиции и обычаи Нового года разных стран, естественно, отличаются от наших. Но в любом уголке мира все люди без исключения, встречая Новый год, надеются на лучшее и верят в чудо!