Новый 2018 год уже шагает по планете. Как сообщает Report, яркими, красочными фейерверками одними из первых Новый год встретили Новая Зеландия и Австралия.
После Австралии праздник придет в Азию, Европу, Африку и Америку.
Новый 2018 год уже шагает по планете. Как сообщает Report, яркими, красочными фейерверками одними из первых Новый год встретили Новая Зеландия и Австралия.
После Австралии праздник придет в Азию, Европу, Африку и Америку.
Дата: 2017/12/31 17:38
Раздел: Мир
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