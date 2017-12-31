По меньшей мере четверо военнослужащих индийской армии погибли, двое получили ранения в результате атаки террористов на лагерь Сил полиции центрального резерва (CRPF) в штате Джамму и Кашмир., сообщается в газете Hindustan Times со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, в воскресенье утром два вооруженных человека атаковали из гранатометов здание полицейского госпиталя в округе Пулвама. После этого завязалась перестрелка, в ходе которой четверо сотрудников правоохранительных органов были убиты. Еще двое получили огнестрельные ранения и были доставлены в реанимацию, врачи оценивают их состояние как стабильное. Как отмечает газета, спустя несколько часов силовикам удалось оцепить здание, где укрывались боевики, и нейтрализовать их.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Джайш-и-Мохаммад».