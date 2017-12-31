В сети появилось видео, на котором запечатлены бои сирийских правительственных войск против боевиков в восточных районах Дамаска, которое опубликовало издание Аl Masdar News.

Как видно на кадрах, в бою принимает участие и тяжелая бронетехника, в том числе танки.

По данным Al Masdar News, столкновения с боевиками в Дамаске продолжаются на протяжении двух дней с пятницы, 29 декабря, когда группировка «Ахрар аш-Шам» и группировка «Тахрир аш-Шам», созданная на базе «Джабхат ан-Нусры», начали совместное наступление на позиции правительственных сил в восточных районах сирийской столицы.

Отмечается, что боевики планировали захватить удерживаемый сирийской армией объект, где базируется военная техника.

В результате правительственным войскам при поддержке артиллерии и авиации удалось остановить наступление боевиков. Однако, как отмечает AMN, бои вокруг базы все еще продолжаются.