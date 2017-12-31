Все желающие не смогут переехать в столицу Монголии Улан-Батор на постоянное место жительства до 1 января 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает агентство МОНЦАМЕ.

Соответственно, запрещается поселение в столице на более чем 6 месяцев и приостановлено покупку квартир. Исключением является переезд с целью получения неотложной медицинской помощи, а также служебная командировка в столицу госслужащих и их семей.

В решении Кабмина отмечается, что в результате чрезмерного прироста населения в монгольской столице нарушаются права жителей города жить в здоровой и безопасной среде. Загрязнение воздуха в городе в десятки раз превышает норму, и автомобильные пробки стали большой проблемой, говорится в документе.

В связи с этим мэр города Улан-Батор Сундуин Батболд принял решение «остановить переезд в столицу до 1 января 2020 для всех жителей регионов», и на заседании Кабмин одобрил это предложение.

По статическим данным на ноябрь 2017 более 9500 человек переехали в столицу Монголии с целью постоянного проживания, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 11 тыс. человек.