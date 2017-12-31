Продолжаются начатые 27 декабря поиски троих членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» — Фариды Забиюлла гызы Джабраилзаде, Бабура Вагиф оглы Гусейнова и Намина Низами оглу Буньятзаде.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям.

«К поискам привлечены вертолет «Ми-17» авиационного отряда министерства, поисково-спасательная группа северного регионального центра, горноспасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, специально обученные собаки, а также группа волонтеров из профессиональных альпинистов.

Поиски ведутся в высокогорной местности присложных метеорологических условиях», — сказано в сообщении.

23 декабря из села Хыналыг Губинского района в сторону Туфандаг вышли в поход и не вернулись три члена (Бабур Гусейнов, Намин Буньядов и Фарида Джабраилзаде) клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», связь с ними прервана.