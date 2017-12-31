Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон настаивает на том, чтобы Мадрид восстановил его правительство в Каталонии. Об этом передает AFP.

По его словам, его правительство было законно избранным, а потому необходимо вернуть всех его министров, депутатов Женералитета и его самого в состав нового каталонского парламенте.

Также Пучдемон заявил, что готов начать политические переговоры с Мадридом. Ранее в Каталонии прошли выборы в парламент, где большинство набрала проправительственная партия, лояльная Мадриду, однако ей придется формировать коалицию в сотрудничестве с бывшими сепаратистами.

«Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает», — говорится в сообщении Пучдемона.

Сейчас бывший глава региона находится в Брюсселе, ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.