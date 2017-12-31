Недалеко от города Эль-Хавидж на севере Ирака после более чем двух месяцев с момента освобождения его от террористов ИГ обнаружили крупные запасы оружия и снарядов.

Об этом сообщается на официальном сайте ополчения, передает РБК.

По данным ополчения, бойцы обнаружили это оружие во время операции по розыску боевиков в районах недалеко от Эль-Хавиджи.

«Силы шестнадцатой бригады народного ополчения нашли сегодня во время операций по розыску боевиков большие запасы оружия и снарядов в районах Ярагун и Эль-Марра округа Эр-Рашад района Эль-Хавиджа провинции Киркук», — заявил представитель ополчения.

На складе оказалось большое количество ракетных снарядов, автоматы и магазины с патронами к ним.

Напомним, 9 декабря премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил о победе над ИГ. Финальный этап зачистки от боевиков провели в пустынных районах около границы с Сирией.