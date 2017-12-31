В Иране антиправительственные демонстрации распространились на граничащую с Ираком провинцию Керманшах. В административном центре провинции городе Керманшахе (около 800 тысяч человек населения) происходят уличные беспорядки. В Твиттере было опубликовано видео, как протестующие бросают камни в сотрудников правопорядка.

شب گذشته: فیلم دیگری از زد و خورد جوانان معترض کرمانشاه با نیروهای ضد شورش در میدان آزادی این شهر. #اعتراضات_سراسرى #تظاهرات_سراري #کرمانشاه #IranianProtests pic.twitter.com/L0TKnFENHe — KurdistanHumanRights (@KurdistanHRN) December 31, 2017

Напомним, что 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов, сообщают ИноСМИ.