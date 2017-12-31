По приказу короля Иордании Абдаллы II арестованы два его брата и кузен.

Как передает Oxu.Az, об этом в субботу, 30 декабря сообщает британское издание Express со ссылкой на региональные СМИ.

Абдалла II санкционировал арест двух своих родных братьев, принца Фейсала бен Хусейна и принца Али бин Хусейна, а также двоюродного брата, принца Талала бин Мухаммада, после того, как ему стало известно о их контактах с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ.

Однако, по словам представителей руководства Иордании, все трое просто ушли в отставку в рамках реформ, которые переживает в настоящее время армии страны.

За день до этого, 28 декабря, стало известно об увольнении принцев из вооруженных сил Иордании.

По утверждению иорданских спецслужб, родные братья и кузен главы Хашимитского королевства вступили в сговор с саудовским и эмиратским лидерами с целью свержения Абдаллы II и недопущения на престол его старшего сына Хусейна.

Иордания традиционно стремится оставаться нейтральным государством в регионе, подверженном конфликтам. Однако в последнее время действия Саудовской Аравии, стремящейся играть ключевую роль на ближневосточной сцене, вызывают раздражение многих арабских стран Персидского залива, отмечает издание «Аль-Сура».