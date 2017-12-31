Канцлер Германии рассказала о приоритетах своей работы на должности

Германия и Франция будут вместе работать над вопросом укрепления Европейского Союза, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с новогодним обращением к нации.

Канцлер очертила основные направления своей деятельности на должности, которую занимает в четвертый раз. В частности, союз с президентом Франции Эммануэлем Макроном для усиления экономического влияния Европы и контроля миграции, а также поддержания ценности толерантности и плюрализма в Евросоюзе и за его пределами.

«Двадцать семь стран в Европе должны приложить больше усилий ,чем когда-либо, чтобы остаться общиной», — подчеркивается в опубликованной речи Меркель, телевизионное выступление канцлера Германии появится позже.

По словам политика, данный вопрос будет решающим в ближайшие несколько лет, отмечает Bloomberg.

«Это будет решающим вопросом в ближайшие нескольких лет. Германия и Франция хотят сотрудничать, чтобы добиться успеха», — добавила она.

Меркель также пообещала «в новом году быстро сформировать для Германии стабильное правительство».