Жители Ирана выходят на уличные протесты третий день подряд.

Reuters сообщает, что протесты начались как акции против повышения цен, но уже вскоре переросли в полноценные митинги против государственной власти.

Первая демонстрация прошла 28 декабря в городе Мешхед. Затем акции протеста прошли в Тегеране, Исфахане, Йезде и других крупных городах страны. Нередко выступления приводили к стычкам с полицией, которая в итоге задержала несколько десятков человек.

По данным СМИ, уже были застрелены два демонстранта.