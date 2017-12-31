Форвард «Реала» Криштиану Роналду по окончании сезона намерен сменить клуб.

Как передает Report, 32-летний португалец попросил руководство мадридцев отпустить его летом за сумму не более 100 миллионов евро.

При этом опция выкупа Роналду, согласно контракту, рассчитанному до 2021 года, составляет 1 миллиард.

Агенты нападающего уже сообщили «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», бывшему клубу игрока, что Роналду «будет бороться за то, чтобы уйти из «Реала».

Отношения футболиста с президентом мадридцев Флорентино Пересом ухудшились до такой степени, что Роналду даже не хочет разговаривать с ним. Форвард недоволен тем, что Перес не сдержал обещание и не улучшил условия личного контракта, согласно которым Роналду зарабатывает меньше, чем Лионель Месси («Барселона») и Неймар («ПСЖ»).