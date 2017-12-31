Министр иностранных дел России Сергей Лавров на передаче Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама» рассказал, чему научился у Владимира Путина.

Как передает РИА Новости, на вопрос, как удается с серьезным лицом произносить фразу «западные партнеры», Лавров отметил, что этот навык он перенял у российского президента.

«Он эту фразу тоже употребляет, — сказал министр. — Я считаю, что, по большому счету, все, с кем мы общаемся, — это партнеры. Только есть партнеры договороспособные, а есть партнеры безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше».

В интервью Лавров также объяснил, зачем дипломату французский язык и иронично прокомментировал заявления о «вмешательстве» России во внутренние дела других стран.