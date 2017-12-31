Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже 5 января намерен обсудить тему защиты прав человека. Об этом в субботу сообщило агентство France-Presseсо ссылкой на Елисейский дворец.

Эти переговоры, которые, как отметили в Елисейском дворце, состоятся «вслед за регулярными беседами в последние месяцы», станут «возможностью обсудить вопросы, связанные с двусторонними отношениями между странами, а также региональные проблемы, в том числе с отдельным фокусом на сирийской теме, по которой страны уже неоднократно обменивались мнениями».

По информации Елисейского дворца, Макрон и Эрдоган на встрече в Париже также затронут вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта.