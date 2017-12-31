Правительство Ирана призвало граждан страны не принимать участия в «незаконных митингах». Несмотря на это антиправительственные протесты в субботу вновь прошли в нескольких городах страны.

Как передает bbc.com, в ходе трехдневных протестов против коррупции и падения уровня жизни в Иране были арестованы десятки человек.

После двух дней активных выступлений в субботу небольшие группы продолжали собираться у Тегеранского университета и в других местах.

Министр внутренних дел Абдолреза Рахмани-Фазли призвал людей не участвовать в митингах, поскольку, по его словам, «они создадут проблемы для самих себя и других граждан».

Иранские власти обвиняют в разжигании протестных настроений неких «контрреволюционеров» и иностранных агентов.

Между тем в субботу на митинги вышли тысячи проправительственных демонстрантов. Эти официальные митинги были организованы еще до начала антиправительственных протестов, чтобы отметить восьмую годовщину подавления крупных демонстраций протеста 2009 года в Иране.

На размещенных в социальных сетях видеороликах видно, как демонстранты выкрикивают лозунги, требующие отставки верховного лидера Ирана и клерикального режима.

На третий день протесты прошли лишь в нескольких километрах от того места, где тысячи человек собрались на проправительственный митинг в поддержку верховного лидера страны. Власти надеются, что эти митинги, спонсируемые правительством, послужат демонстрацией силы сторонников верховного аятоллы Али Хаменеи.

Государственное телевидение — бастион исламских традиционалистов в Иране — сообщает об огромном количестве участников проправительственных демонстраций.

Власти были захвачены врасплох антиправительственными протестами, которые, по их словам, являются незаконными. Власти предупреждают, что нарушения закона будут пресекаться жестко. Но они признают, что в стране широко распространено недовольство, и что связано оно не только с ростом цен.

Протесты начались в четверг в северо-восточном Мешхеде — втором по величине городе страны.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу высоких цен, и направили свой гнев против президента Хасана Рухани. Пятьдесят два человека были арестованы за скандирование антиправительственных лозунгов.

В пятницу протесты распространились по крайней мере на шесть других городов.

В некоторых городах произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами.

В видеозаписи, опубликованной в субботу в «Твиттере» на персидском языке, судя по всему, фигурируют студенты Тегеранского университета, призвавшие верховного аятоллу Али Хаменеи уйти в отставку.