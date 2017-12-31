Инициативная группа граждан, в которую вошли 542 человека, выдвинула кандидатом в президенты России 46-летнюю супругу муфтия Дагестана, главного редактора журнала «Ислам» Айну Гамзатову, сообщает ТАСС.
Об этом рассказала пресс-секретарь Гамзатовой Гуризада Камалова.
«Выдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты России поддержали 542 человека. Собрание инициативной группы, в которую вошли люди разных возрастов, прошло в Махачкале», — сказала Камалова.
По ее словам, в инициативную группу вошли, в частности, врачи, спортсмены, научные и культурные деятели Дагестана.
«Все необходимые для регистрации документы в ЦИК будут направлены до 5 января», — добавила она.