Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» назвала дезинформацией сообщения о вывозе американскими вертолетами командиров боевиков из Дейр-эз-Зора, говорится в пресс-релизе коалиции, передает РИА Новости.

При этом коалиция обвинила в этом Россию, несмотря на то, что о вывозе командиров террористов американскими вертолетами сообщило агентство SANA.

«Это нелепая, плохая попытка дезинформации, она подчеркивает, что никто не верит тому, что говорит Россия в отношении борьбы с ИГ. Боевики ИГ знают, что они столкнутся с поражением, когда они идут против СДС и коалиции на поле боя, поэтому террористы хотят безнаказанно продвигаться в российские и проправительственные районы», — говорится в пресс-релизе.