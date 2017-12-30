В Сабирабаде произошло ДТП, в результате которого погиб 1 человек, еще 8 ранены.

Как сообщает АПА, на трассе Гаджигабул-Бахрамтепе, у села Низами столкнулись Mercedes и Azsamand. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель Mercedes Ахмедов Аждар 1971 г.р.

Пострадали пассажиры Mercedes Тарвердиев Агамоглан 1962 г.р., Тарвердиева Эльвира Мехрибан гызы 1988 г.р., Тарвердиев Мушвиг Агамоглан оглу 1988 г.р., водитель Azsamand житель Баку Гусейнов Гусейн 1967 г.р., пассажир Салманов Самед Тахир оглу 1997 г.р., еще 4 пассажира получили легкие травмы. Среди них трое – малолетние дети.

По факту начато расследование.