Шведское транспортное агентство одобрило введение беспилотных пассажирских автобусов в Стокгольме, сообщает The Local.

«Это историческое решение, которое способствует развитию новых, инновационных технологий, важных для развития общества. Необходимо провести обширные исследования и испытания, чтобы обеспечить устойчивое и безопасное автоматическое дорожное движение», — заявил генеральный директор агентства Йонас Бьельфвенстам.

Он отметил, что компания производитель должна доказать, что автобусы безопасны для пассажиров и других участников движения.