Спецподразделения МВД Египта ликвидировали трех подозреваемых в подготовке терактов и задержали еще 10 человек, говорится в заявлении Министерства, передает РИА Новости.

«Управлению национальной безопасности удалось раскрыть планы группировки «Хасм» — вооруженного крыла террористической организации «Братья-мусульмане», которая готовила серию нападений на туристические объекты, объекты инфраструктуры, силы армии и полиции в преддверии Рождества», — говорится в заявлении.

В ходе рейда МВД в сельской местности провинции Гиза были ликвидированы трое боевиков, уничтожена мастерская по производству взрывчатки. Кроме того, в провинциях Эль-Фаюм и Кальюбия задержаны еще десять боевиков, причастных к подготовке терактов.