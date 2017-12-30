В посольстве Азербайджана в Беларуси отмечен День солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве, на мероприятии, в котором приняли участие члены Белорусского конгресса азербайджанских общин, общества «Гобустан», функционирующего в Минске, азербайджанские студенты, получающие образование в Беларуси, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Было зачитано обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанцам по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Выступивший затем посол Лятиф Гандилов сказал, что этот праздник играет большую роль в национальном возрождении азербайджанского народа, укреплении нашей государственности, отметил значимость развития и формирования азербайджанской идеологии, выдвинутой великим лидером Гейдаром Алиевым. Было отмечено, что, когда великий лидер был председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, он своим Распоряжением от 16 декабря 1991 года объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Этот праздник имеет исключительное значение в объединении азербайджанцев, живущих в разных странах мира, в создании между ними единства и солидарности. День солидарности азербайджанцев всего мира уже стал духовной потребностью каждого азербайджанца.

Посол отметил, что сегодня Президент Ильхам Алев успешно продолжает диаспорскую политику, основу которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев. За прошедшие годы диаспорскому движению уделялось особое внимание. Проведение за последние 10 лет 3 съездов сыграло важную роль в доведении до мировой общественности реалий Азербайджана. Сегодня азербайджанцы всего мира с чувством гордости признают, что у них есть независимое государство. Мы все гордимся тем, что являемся сыновьями страны, переживающей период своего восхождения.

Члены диаспоры Мазахир Юсифов, Гюльнара Иманова и Бахши Ганбаров сказали, что гордятся успехами нашего государства, отметили, что Президент Ильхам Алиев является истинным лидером азербайджанского народа.

Мероприятие продолжилось за праздничным столом под звуки азербайджанской музыки.