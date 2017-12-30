Министр обороны США Джеймс Мэттис обсудил по телефону со своим катарским коллегой Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей ситуацию в районе Персидского залива и отметил необходимость снижения там напряженности для активизации борьбы с терроризмом.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона, распространенном 30 декабря.

«Министр [обороны США] подчеркнул важность деэскалации напряженности [в Персидском заливе] с тем, чтобы все партнеры могли сконцентрировать совместные усилия на разгроме ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство») и противодействии угрозе, которую Иран представляет всему региону», — утверждается в документе. В нем отмечается также, что беседа состоялась 28 декабря.