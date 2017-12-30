Мужчина, задержанный по подозрению в организации взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, дал признательные показания на допросе в Следственном комитете.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Фонтанка».

По информации издания, подозреваемый — 35-летний петербуржец по имени Дмитрий, имеющий судимость за оборот наркотиков. Он был задержан в своей квартире в Красном Селе. Мужчина, как уточняет газета, спланировал и устроил взрыв в одиночку.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемый причисляет себя к националистическому движению.