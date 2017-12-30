Объемы снега на Аляскинском хребте увеличились с середины 19 века в два раза.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые-климатологи из США установили, что снежный покров гор Аляски с 19 века поднялся на три метра. Так, на горе Хантер, третьей по высоте горе Аляскинского хребта, в течение года его толщина составляет около 5,4 м, тогда как в 1840 году она равнялась 2,4 м.

Причиной увеличения объемов снега ученые считают процесс глобального потепления. Температура океана выросла, в результате усилилась циркуляция воздуха в северном направлении, что и привело к увеличению количества снегопадов и их интенсивности. В результате Аляска стала заснеженной как никогда.