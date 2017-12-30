В Харькове силовики подразделения «КОРД» взяли штурмом отделение «Укрпочты», где мужчина со взрывчаткой захватил заложников, сообщает «112 Украина»

Об этом рассказал президент Петр Порошенко.

«Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Харькове из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников — трех женщин и двоих детей.

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В Харькове из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников — трех женщин и двоих детей, передает «112 Украина»заявление пресс-секретаря президента Петра Порошенко Святослава Цеголко.

«Только что председатель СБУ доложил Президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей», — заявил Цеголко.

Сообщается, что медики забрали их к машинам «скорой».