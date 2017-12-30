Правительственные войска САР при поддержке союзных сил выбили террористов группировки «Джебхат ан-Нусры» из восьми деревень и поселений на севере провинции Хама, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

«Да, армии при поддержке артиллерии удалось вернуть контроль над деревнями и поселениями Атшан, Аль-Хамдания, Аль-Слумия, Абу-Омар, Насирия, Тиляль Заатари, Мурек и Джадваия», — рассказал собеседник агентства.

В ходе наступления была уничтожена техника террористов и огневые позиции боевиков.

В пятницу сирийские войска выбили террористов из поселения Абу-Дали в провинции Хама, имеющее стратегически важное географическое значение. Абу-Дали находится на транспортной развязке, соединяющей между собой несколько провинций. Боевики в свою очередь использовали данное поселение как распределительный пункт на пути снабжения между провинциями Хама и Идлиб.