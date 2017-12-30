ФСБ России задержала исполнителя и организатора взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в ТАСС.

Подозреваемый передан в Следственный комитет России.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она уточнила, что с подозреваемым начали работать следователи, ведется его допрос.

Взрывное устройство с поражающими элементами сработало 27 декабря на первом этаже развлекательного центра «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте возле камер хранения магазина. По уточненным данным, пострадали 18 человек. Мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте. СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».