Турция хочет сотрудничать с США в Сирии, как она это делает с Россией и Ираном.

Об этом заявил 30 декабря президент Турции Тайип Эрдоган, передает Anadolu Agency.

«Мы хотим сотрудничать с Соединенными Штатами в Сирии точно также, как мы сотрудничаем с Россией и Ираном. Вопрос заключается в том, хотят ли этого США. Мы будем рады сотрудничеству с американцами. Если кто-то делает один шаг нам навстречу, то мы без колебаний отвечаем тем же», — сказал турецкий лидер.

Кроме этого, Эрдоган подчеркнул, что даже если Вашингтон откажется от сотрудничества с Анкарой в Сирии, то «Турция так или иначе и в кратчайшие сроки уничтожит террористическую организацию партию «Демократический союз», которую республика считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана. «Мы лишь хотим, чтобы нам никто не мешал и не путался под ногами», — заявил он.

Президент Турции также вновь подверг жесткой критике передачу американцами вооружения сирийским курдам. «С того дня, когда мне лично пообещали, что поставки оружия террористам прекратятся, в регион были направлены более четырех тысяч грузовых машин с оружием и бронетехникой. США обеспечили этим оружием террористов, которые действуют вдоль турецко-сирийской границы, после чего они совсем осмелели. Теперь Турция будет принимать конкретные меры в этой связи», — отметил Эрдоган.